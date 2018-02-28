落實食物不浪費 「格外品」蔬果烹調可口餐點

2018-02-28 17:35

〔記者邱書昱／新北報導〕坐落在新店區的「Buddy house壹耗店」，身兼餐廳老闆的陳可為不僅在宜蘭務農，還在冬山火車站旁創辦小農直銷所「粮心聚落冬山道之驛」，同時也參加新北市農業局推動「惜食分享餐廳」計畫。他表示，宜蘭販售的食物會運到壹耗店作為用料外，在料理上落實「從根到葉」的全食利用，減少廚餘產生力行惜食理念。

陳可為與國中同學創辦的舒適小館，不僅可以啜口咖啡、悠閒坐著看書或發呆，也能與三五好友點份Pizza。親自種菜的陳可為知道，友善耕作不施農藥，常會有品種大小不一，市場淘汰的「格外品」產出，這些蔬果可以直接給消費者外，透過二次加工製成多項產品，也增加農友收益。

陳可為希望未來壹耗店可以挑戰「剩食套餐」，把平常會被浪費掉的食材如蘿蔔皮、菜梗等做成驚豔料理，打破大眾對於「剩食」的負面印象。

農業局長李玟表示，「惜食分享餐廳」計畫目的在於珍惜食物、友善環境，讓過往因為處理工序、包裝規格或運輸成本等限制而被遺落在產地的「蔬果格外品」順利抵達餐廳主廚手中，每一份蔬果，不論外觀是美是醜，都不應該隨意浪費。

此外，李玟舉例，歐洲國家正如火如荼推動法案，從法規面降低通路與產地的食物浪費，法國也在規劃讓農產物可以獲得更合理訂價的機制。