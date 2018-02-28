苗縣後龍攻炮城記者會「鬧雙胞」 遭質疑浪費錢

苗栗縣府舉辦攻炮城記者會，並請來賓試手氣。（記者彭健禮攝）

2018-02-28 16:55

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮公所甫於22日舉辦鎮內元宵系列活動宣傳記者會，結果，縣府今天（28日）又召開記者會，讓人納悶「鬧雙胞」？也引質疑資源重疊。公所、縣府表示，公所宣傳主軸是元宵晚會，但不免也會提及攻炮城，縣府記者會則著重縣內無形文化資產「攻炮城」傳承，主題不同。

後龍鎮慈雲宮攻炮城已有百餘年歷史，是後龍地區元宵節特殊的傳統民俗活動，98年登錄為苗栗縣無形文化資產。

後龍鎮公所於22日舉辦記者會，預告今年元宵系列活動將於3月3日起一連三天展開。結果，縣府文化觀光局今天又辦記者會，讓人不解「同樣的元宵活動內容，為何要辦理2次記者會？」也引質疑資源重疊、浪費公帑。

後龍鎮長朱秋隆說，鎮內元宵活動過去都以慈雲宮攻炮城為主，公所今年度預算獲代表會同意，編列約40萬元，增辦元宵晚會，公所的記者會以晚會節目為主，但不免仍會提及攻炮城相關活動資訊。

縣府文觀局長林彥甫說，後龍鎮攻炮城是縣內無形文化資產，慈雲宮管理委員會為保存團體，慈雲宮基於過往傳統都是由廟方宣告，鎮公所雖已辦理宣傳，但重點不同，文觀局今天舉辦的記者會以攻炮城為主軸，記者會經費3萬元，補助攻炮城活動10萬元。

最大獎 價值超過6000元金幣

後龍鎮元宵系列活動，3月2日晚間6點半為元宵藝文晚會，安排社區團體、歌手表演，並穿插猜燈謎及燈籠彩繪DIY活動，由「無雙樂團」壓軸演出；3月3、4日晚上7點為攻炮城，最大獎為價值超過6000元的金幣，另有電視機、電冰箱等50多項獎品。