台南南鯤鯓代天府文學之旅 行動博物館跨界展演

台灣文學行動博物館，今天在北門南鯤鯓代天府廣場開幕。（記者楊金城攝）

2018-02-28 15:57

〔記者楊金城／台南報導〕由貨櫃車改裝的台灣文學行動博物館，以數位、互動的展場設計，傳遞台灣文學之美，今天起至3月29日在北門南鯤鯓代天府廣場停駐展出。

台灣文學行動博物館今天開幕日並有聯合書展，台文館館長廖振富、南鯤鯓廟總幹事侯賢遜、作家羊子喬、魚夫、陳榕笙、詩人鄭炯明出席開幕儀式後，再由羊子喬以「南鯤鯓文學之旅」為題，從文學家的角度，實地帶領來賓走訪鹽分地帶及周邊地景。

廖振富說，大北門沿海地區在日治時期開始發展出有著鮮明地方色彩的台灣新文學團體，稱為「鹽分地帶文學」。代表南瀛文學傳承與發展的「鹽分地帶文學」是台灣文學的驕傲，而南鯤鯓代天府是鹽分地帶居民信仰中心之一，這次行動博物館來到南鯤身跨界展演，在傳統與科技的互相輝映下，為觀眾帶來別開生面的文學體驗。

台灣文學行動博物館這次巡迴展是第三期特展，以「台灣文學的內在世界」為主題，有「山海的召喚」、「族群的對話」、「文學的榮景」三大展區，去年在宜蘭、花蓮、台東展出，今年回到西半部地區，開春後第一站來到南鯤鯓廟，結合宗教、族群等議題，以具代表性的文學作品，呈現台灣作家的心靈與想望，車體內特展區並設有「台灣文學獎」得獎作品供讀者觀看，以了解現今台灣文學發展。

台灣文學行動博物館展覽開放時間為週三至週日的上午10點至下午5點，觀眾填寫問卷就可獲得「文學列車版」限量明信片。

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