機捷運滿週歲增直達車停站 還有集點送好禮等利多

去年三月二日通車的桃園機場捷運即將滿週歲。（記者周敏鴻攝）

2018-02-28 14:49

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園機場捷運去年3月2日通車，桃園市長鄭文燦與桃園捷運公司董事長劉坤億上午切蛋糕歡慶機場捷運即將滿週歲，並宣布直達車增加停靠A18高鐵桃園站、A21環北站的新政策，還有3月8日起的「桃喜集點好禮」活動，讓乘客搭車或購物都能享受優惠。

桃園捷運公司今天在機場捷運A18高鐵桃園站舉辦「桃喜在一起」機場捷運一週年慶祝活動，鄭文燦說，機場捷運過去1年交出5大成績單，包括系統穩定、安全無虞、運量提升、財務穩健與服務優化等優異表現，未來也將持續與台灣高速鐵路公司、桃園國際機場股份有限公司等單位持續緊密合作，提供乘客更優質的軌道運輸服務。

3月1日起，原來僅往返A1台北車站到A13機場第一航廈站的機場捷運直達車，將增加停靠A18高鐵桃園站、A21環北站，劉坤億提醒，3月1日起機場捷運服務時間也延長，包括A13機場第二航廈站首班車改為上午5點57分發車、末班車改為晚間10點55分發車；A21環北站首班車發車時間提早到上午6點5分發車、末班車延後到晚間11點5分發車；A1台北車站末班車發車時間延後到晚間11點7分。

另外，桃園捷運公司也推出3月8日起、為期1個月的「桃喜集點好禮」活動，乘客可到各站索取活動護照後，享受購買車票、在合作商家消費折扣等優惠，還能集點兌換現金卡等多項好禮。