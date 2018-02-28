申辦花博卡送提燈 市議員好康大放送

2018-02-28 14:25

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府因預算卡關，今年來不及製作元宵小提燈發送。市議員何文海自掏腰包採購3萬個發財狗小提燈，除了分送南屯區學童，今天還在服務處舉辦申辦花博卡送小提燈活動，短短半小時就送出2百多個小提燈，民眾反應熱烈。

市議會遲未完成總預算審查，導致元宵小提燈無法及時製作，何文海接獲許多民眾抱怨元宵少了提花燈的樂趣，他不忍小朋友難過失望，自掏腰包採購3萬個發財狗小提燈，除2萬個分送給南屯區國小及幼兒園，並發起申請花博卡送發財狗小提燈活動。

何文海說，申辦花博卡送小提燈活動，將提供1萬個發財狗小提燈，即日起至3月2日止，民眾到服務處申辦花博卡，即贈送發財狗小提燈一個，數量有限，送完為止。今天原定上午10時開始發送，結果9時就有民眾前來排隊，半小時就送出2百多個。

何文海表示，2018台中世界花博是縣市合併後，首次舉辦的國際級活動，這是讓國際看見台中的機會，也是台中邁向國際的最佳時機；而市府發行花博卡，花博卡本身也是悠遊卡，花博期間，民眾憑卡可享免費入園1次，搭公車享10公里免費，還可享受1000多家花博特約商店的優惠。

到場申請花博卡的民眾指出，花博卡就是悠遊卡，購買悠遊卡本來要100元，現在申辦花博卡即可擁有，後續還可搭公車、享多家商店優惠，現在辦卡還有小提燈，實在太超值，一早就呼朋引伴一起來申辦。