新北社造點補助 總經費高達330萬

2018-02-28 13:29

〔記者陳心瑜／新北報導〕鼓勵社區營造，「107年度新北市社區營造點補助計畫」即日起開放申請，總經費高達330萬元，每案最高補助金額25萬元。新北市政府指出，只要於中央或新北市立（備）案，有志推動社區營造工作之民間團體都能提案。提案時間為即日起至今年4月3日為止，歡迎符合資格之社區團體踴躍爭取補助，文化局也舉辦課程協助申請者撰寫計畫書，一起實現夢想家園。

新北市政府文化局表示，新北市政府補助許多社區組織推動在地人文、歷史與自然環特色，雙溪泰平社區即為成功範例。泰平社區發展協會總幹事陳火榮表示，泰平位在昔時淡水往返宜蘭的保甲路上，過去人聲鼎沸、良田處處，但現今人口外移，社區日益蕭條，這兩年透過社造補助，重整多處土地公廟重整，並加以立牌解說；並重新整理製作面臨失傳的民間褒歌。陳火榮說，「現在如果不做，將來更沒機會做」，透過社造補助，除了保存在地特色外，並讓珍貴文化留存。

文化局表示，今年度補助總經費高達330萬元，可提案之範圍包括在地知識、文化資產研究守護、社區刊物、社區影像、人才培育／社區共同學習、社區特色產業或工藝、社區展演、友善互助／社區資源共享、都會型社區營造、多元議題、社區體驗／文化小旅行、區域資源整合及協力平臺、青銀合創、社區工作坊，或其他可凝聚向心力及公益性之行動方案、公共事務及議題等類別。

文化局表示，為協助初次申請者撰寫計畫書，將於3月10日至11日、3月17日及3月24日分辦理社區營造人才培訓課程，協助有志提案之社區建立社區營造基礎概念。相關補助簡章及課程報名資訊，可至文化局網站下載使用。