燃起熊熊狼煙 太魯閣族人要求撤銷礦場展延

「反亞泥，還我傳統領域自救會」今早與228行動聯盟在花蓮太魯閣口新城山礦場前燃起熊熊狼煙，要求行政院應正視經濟部違法核准亞泥展限一事，並予以撤銷。（記者王峻祺攝）

2018-02-28 13:03

［記者王峻祺／花蓮報導］「反亞泥，還我傳統領域自救會」今早與228行動聯盟在花蓮太魯閣口新城山礦場前燃起熊熊狼煙，要求行政院應正視經濟部違法核准亞泥展限一事，並予以撤銷，還給太魯閣族人一個世代傳承的傳統領域。

反亞泥還我傳統領域自救會長田明正說，經濟部無視原基本第21條的諮商同意權，違法核准亞泥20年的礦業權展限，根本無視礦下居民的財產安全，太魯閣口不是徐旭東的私人魚池，而是太魯閣族人世世代代的傳統領域。

他強調，政府與亞泥應對土地取得不正義及部落長久承受的傷害提出道歉，礦業法修正，明訂新、舊礦均應踐行原住民族基本法，要求立即撤銷亞泥礦權展限，並停止亞泥炸山取礦。

立委高潞‧以用說，原基法規定諮商同意權要有關係部落的半數同意，而關係部落是由原民會解釋，原民會在解釋時，應以部落人士權利為優先考量，她將會在立院嚴格監督，要求探礦、採礦及礦權展延等階段，都必須落實諮商同意權，並要求亞泥應對部落族人土地、權利傷害予以賠償。

亞泥昨發表聲明指出，亞泥除建置完善環保、水保及礦安系統，也會全力配合主管機關依法定期監督與檢查，並公開相關數據，因知部落居民對於礦場安全的重視，願意透過原基法第21條的精神，與當地玻士岸部落進行諮商程序。

花蓮太魯閣口新城山礦場前今燃起熊熊狼煙，當地太魯閣族人要求政府撤銷礦場展延。（記者王峻祺攝）