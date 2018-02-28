讓學童吃有機蔬菜 新北徵小農加入供菜

2018-02-28 12:56

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市2014年起推行中小學營養午餐「4+1安心蔬菜計畫」，提供公立中小學童營養午餐每週1天吃有機蔬菜、4天吃吉園圃蔬菜，由於目前的有機蔬菜多由中南部小農供應，為了減少碳足跡、鼓勵在地小農，新北市政府農業局招募更多新北的有機小農一同加入供菜行列。

農業局表示，新北市2011年起逐步推行中小學營養午餐每週供應1日有機蔬菜，2014年全面實施公立中小學營養午餐「4+1安心蔬菜計畫」，每週食用1日有機蔬菜，其餘供餐日食用吉園圃蔬菜；2016年擴大到全市公立幼稚園；去年則推廣到公共托育中心，共286所中小學、297所幼兒園和52間公共托育中心的兒童，每天都能吃到有標章的安心蔬菜，更讓有機教育從小扎根。

農業局農牧經營管理科長張麗珍說，藉由增加每週39公噸有機蔬菜的供應，鼓勵新北農民轉型高附加價值的有機栽培與生產安全農產品，不過目前超過一半的有機蔬菜由果菜公司媒合中南部農友供應，為鼓勵在地生產、在地消費，希望更多新北的有機小農加入營養午餐供菜。

張麗珍說，像是林口區畦遊季有機農場、淡水區牛埔有機農場與頂田寮有機農場等，都是穩定供應學校有機蔬菜的在地小農。學校還會定期邀小農到學校教有機農業課程，讓有機教育向下扎根。