熊讚28日再現身快閃燈節 打卡可兌換限量小提燈

「熊讚」繼昨日悄悄現身後，吸引民眾爭相拍照外，今天也將來到「西本願寺創作區」快閃。（觀傳局提供）

2018-02-28 12:43

〔記者周彥妤／台北報導〕為期9天的台北燈節，今天邁入第5天，北市觀光傳播局表示，「熊讚」繼昨日悄悄現身後，吸引民眾爭相拍照，今天也將來到「西本願寺創作區」快閃；另外，參觀民眾在今天限定活動時間把與燈區的合照上傳Facebook或Instagram，並標記「2018台北燈節」，就可在快閃發送處兌換限量500個「幸福GOGO小提燈」，限時限量送完為止。

觀傳局表示，今天西門展演區的「狗來福旺照滿城」表演推出今日限定假日版，將表演舞台擴大到全燈區，從晚間6點30分開始，一路從西門主舞台到西門城垛、北門光雕、一期一會、重生善性，最後回到西門展演區，讓民眾不管在哪一區都可以看到原本只屬於主舞台的特別節目；同時，西門展演區的表演內容，也將加入更多的表演團體，包括「海鷗K人聲樂團」及魔術師簡銘宣的精采魔術秀。

觀傳局表示，民眾今天來逛燈節，只要在17:30~19:00拍下自己與燈區的美照，上傳到Facebook或Instagram，設定「公開分享」並且貼文註記＃2018台北燈節，就有機會得到配合活動發送的限量「幸福GOGO」小提燈，時間只在28日晚上18:30~19:00，於4號、5號服務台快閃發放。

北市府吉祥物「熊讚」也透露，今天還會到燈節來場快閃看燈的行程，快閃起點為「西本願寺創作區」，歡迎所有熊粉到現場「堵」他。

觀傳局表示，燈節另外一個重頭戲將是3月3日的「踩街大遊行」與緊接在後的「萬人點燈」活動，屆時熊讚也會在現場陪大家一起點燈，而曾在開幕時引爆話題的皮卡丘同時出現表演，並舉辦見面會。更多有關燈的活動資訊，可上台北燈節官方網站查詢。

「熊讚」繼昨日悄悄現身後，吸引民眾爭相拍照外，今天也將來到「西本願寺創作區」快閃。（觀傳局提供）