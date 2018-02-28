高鐵平日離峰優惠 明天起僅限會員才有

2018-02-28 12:37

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣高鐵3年前推出「平日離峰優惠」措施，盼提升離峰時段載客率，每天離峰時段票價給予96折，頗受旅客青睞；但因會員制已經上線，加上考量各時段乘載率顯著提高，平日離峰優惠將實施至今天為止，3月1日起僅限會員才有優惠。

高鐵為鼓勵旅客於平日離峰時段乘車，自103年3月13日起推出的行銷優惠，平日上午、晚間離峰時段，指定車次票價打96折。高鐵統計，優惠平均每日適用共36班車，僅適用於標準車廂對號座，疏運期間不適用，使用人次約占高鐵月總人次的5％。

高鐵去年10月26日推出會員制，民眾可免費加入「高鐵會員TGo」，並享多項會員權益；其中，平日離峰優惠規劃僅限會員享用，原定去年底就要實施，但因民意反彈，延至明天3月1日起實施，非會員即無優惠。

根據高鐵公告，目前平日離峰優惠多為每週一至週四始發站上午9點30分至中午12點，以及晚間10點以後發車的標準車廂對號座。

高鐵統計，目前會員已超過40萬人，年滿18歲者憑身分證字號與有效的電子信箱即可加入，除了平日離峰優惠，另可享積點紅利，每消費20元可累積1點，累積500點以上可兌換全額車票、折抵半價車票或以500點折抵100元車票金額。

其他會員權益還包括生日當天搭高鐵即贈送2倍紅利點數、列車上商品不定期優惠；高鐵也陸續與其他商家合作會員專屬購物、租車優惠。

此外，高鐵指出，早鳥優惠、大學生優惠、標準車廂對號座信用卡優惠、商務車相信用卡升等優惠、高鐵假期、飯店聯票、旅行社自組套裝旅遊商品、交通聯票、展演套票、校外教學團體優惠、航空聯票等10多種優惠仍將持續推出。