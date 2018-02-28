農曆春節來的晚 今年首月中國、港澳觀光客全都減

據交通部觀光局最新統計，今年1月份來台觀光市場比去年同期增加4萬7495人次，成長5.76%。（資料照）

2018-02-28 11:49

〔記者蕭玗欣／台北報導〕據交通部觀光局最新統計，今年1月份來台觀光市場比去年同期增加4萬7495人次，成長5.76%；其中，港澳及中客市場分別下滑5%和14%，但非中客市場仍穩定成長，增成長幅度達14.85%，尤其日韓、東南亞都有15%到30%的成長幅度。學者分析，去年春節落在1月份，今年則落在2月份，可能是中國及港澳旅客減少主因，而今年花蓮地震影響，也增添中客市場變數，未來一年仍要持續觀察。

統計指出，今年1月份中國來台旅客仍持續減少，較去年同期減少3萬7041人次，下滑14.49%，港澳旅客也呈下滑趨勢，降幅約5%。雖然中客市場持續下滑，非中客市場表現仍穩定成長，像是去年表現稍差的日本市場，今年首月就有亮麗表現，旅客增加3萬2509人次，成長25.12%，韓國旅客則略增1萬7277人次，上升15.42%。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，去年日本市場成長停滯，低於平均水準；日本是亞洲第二大市場，且觀光客消費水準高，是質、量都很好的市場，是今年度整體觀光市場能否成長的重要指標。

另外，東南亞也表現不俗，整體市場成長超過3成，其中以菲律賓成長84.4%最好。

黃正聰表示，農曆春節是華人旅遊旺季，但去年春節落在1月份，今年則落在2月份，是中國及港澳市場減少的主因；此外，今年受花蓮強震影響，成為今年中國旅客來台變數，甚至成為中國禁止旅客來台的說詞，未來一整年中客市場還要持續觀察。