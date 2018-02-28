「衛生紙之亂」難平 消基會：開春第一驚悚片

台北市文山區興隆路4段145號全聯，貨架全空，不知何時才能補貨。（消基會提供）

2018-02-28 11:04

〔記者陳宜加／台北報導〕全台掀起「衛生紙之亂」，各地搶購一空。消基會批評，即使政府緊急出面，卻依舊毫無對策，無法阻止恐慌，建議嚴加查處業者的聯合行為，並協調業者宣示「凍漲」以消弭恐慌；消費者則減少購買、使用，遏制不肖業者哄抬物價。

消基會今天指出，年後全台掀起全民搶購衛生紙運動，實體賣場貨架被搬空、網購平台大缺貨，這股「衛生紙之亂」可謂「開春第一驚悚片」，肇因於23日傳出國際紙漿1年多來價格上漲4成以上，國內衛生紙業者將跟進調漲最高3成。

消基會表示，行政院消保處25日緊急出面滅火，保證3月中前不漲價，不料搶購風潮仍難平，根據統計，26、27日兩天，消基會湧入近百通的消費者申訴，有消費者表示，跑遍10家超市、藥妝店，有錢竟買不到民生必需的衛生紙。

消基會26、27日動員全台志工赴賣場實地調查衛生紙販售狀況，發現兩天貨架上多是空空如也，可見「衛生紙之亂」經過4天發酵，政府仍毫無對策。

消基會董事長游開雄建議，公平會應嚴加查處業者的聯合行為，速辦速結，壓制漲價之風，必要時動員調查處追查囤積情事，以突破不肖業者作為、還給市場清淨。基於民生必需品的物價調控，應引導業者緩慢調整，不應造成立即性恐慌。

針對業界，游開雄呼籲，業者切勿以假消息行囤貨之實，再藉漲價以圖私利，三大紙廠應打開產能、全力量產，以因應短暫缺貨、降低恐慌；他也建議國內4大量販店、4大超商與藥妝店應宣示無調漲計畫，以領頭羊之姿平抑漲風。

游開雄也呼籲，以消費者之力平息「衛生紙之亂」，面對漲價，以減少購買、使用，遏制不肖業者哄抬物價；且囤積衛生紙恐因潮濕環境而發黴，反而致病。

此外，消基會指出，我國倚賴國際紙漿進口甚深，衛生紙亦多為處女紙漿製成，在風險管理與綠色消費觀點上亟待改善，業者應儘速加強再生紙漿的運用，政府也應輔導業界生產符合衛生、安全品質的再生衛生紙，以符合綠色消費風潮。