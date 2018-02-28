3份波霸當6份賣？ 知名飲料店遭疑坑人惹議

2018-02-28 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕1名網友前天至知名飲料連鎖店欲購買6杯「波霸四季春」，店員告知僅餘3份波霸，承諾可把波霸均分至6杯，網友當下沒多想，只覺得店家「就甘心」，沒想到付錢時，對方竟索取6杯波霸四季春的價錢，這才驚覺上當，苦主隨後把整段過程PO上PTT請鄉民評理，立即引發熱論。

網友在PTT笨板發文表示，事發當日他到該飲料店點了6杯波霸四季春，店員表示店內只剩3杯波霸的量，反問「還是幫你把波霸分成6杯」，網友坦言，當下以為店員的意思是會做3杯波霸四季春加3杯四季春，並把那3份波霸均勻分到6杯內，沒想到最終卻被要求付出6杯波霸四季春的錢。

網友當場向店員反應，但獲得的回應竟是「3杯波霸分成6杯，每1杯都有波霸，所以都要算波霸四季春的價錢」，對方接著還強調，「雖然波霸比較少，可是茶就會比較多喔」。網友表示，由於金額不大最終選擇認賠，收下飲料時還發現手搖杯上的標籤寫著「四季春，少波霸」，令他不禁質疑「這是飲料界的話術嗎？」

對此，少數網友認為店員沒錯，只是雙方「溝通不良導致認知不同」，留言說「有波霸的四季春就是波霸四季春啊」、「品項正確的話，價錢似乎沒什麼問題，畢竟如果指定少糖、少冰、少珍珠，店家也不會算你便宜」。

然而多數鄉民皆聲援苦主，紛紛舉反例說，「點6個雞腿便當，店家剩3份雞腿，幫你切開分成6個便當，最終收6個雞腿便當的錢合理嗎？」、「被迫減量還付一樣的錢有事嗎」、「通常量不夠店員都會加小珍珠做混珠，這案例蠻特別的」。