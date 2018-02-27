醫病》9旬嬤竟吞安眠藥尋短 原來是老年憂鬱症上身

2018-02-27 17:34

〔記者王俊忠／台南報導〕94歲老阿嬤竟會吃40多顆安眠藥尋短！這名阿嬤日前意識不清被送到奇美醫院急救、發現吞服大量安眠藥，醫師楊秉勳診斷是罹患老年憂鬱症，給藥服用後病情改善、持續追蹤。經醫師深入了解，阿嬤健康尚可，是因為丈夫離世、孩子都要上班，常孤身一人在家，覺得孤獨、萌生短見。

台灣人口老化，據世界衛生組織定義，65歲以上老人占人口14％是高齡社會，台灣預估今（107）年65歲以上老人達14%，進入高齡社會。而憂鬱症與癌症、愛滋病已被世衛組織並列為本世紀3大疾病，不僅影響健康，也常引起失能。

奇美醫院老年科主治醫師楊秉勳指出，憂鬱症發生在65歲以上老人即是老年憂鬱症，一般老年憂鬱症發生率約20％，女性發生率比男性高1倍，喪偶等生活壓力事件、慢性疾病、長期失眠、社交孤立等都與憂鬱症有關，一般人常誤認老年憂鬱症狀是老化正常現象而被忽略，沒有適當治療。

楊醫師表示，老年憂鬱症狀很多以身體不適表現，如失眠、易疲勞、頭暈、食慾不振、身體疼痛、胸悶、腸胃不適、便秘等，若查不出病因，有可能是情緒低落導致，也有可能造成記憶衰退、認知功能變差與反應遲鈍，一般人也可能誤認是失智症。但與失智症不同的是老年憂鬱症可能隨著治療、讓記憶力與症狀得到明顯改善。

楊秉勳表示，老年憂鬱症可以藥物與心理治療雙軌進行，像上述欲尋短的阿嬤除了服藥治療外，有生活自理能力的她主要是因經常孤單獨處、心情低落，導致想不開，在心理層面上，這類患者很需要家人經常陪伴關懷與傾聽；平時生活作息要正常、多參加社交活動、曬太陽，可預防老年憂鬱症。

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