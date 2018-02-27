新知》走不出傷痛與ATF3基因有關 研究登國際期刊

2018-02-27 17:32

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一朝被蛇咬、10年怕草繩，有些人創傷後很快就能恢復，但有些人卻停在傷痛中走不出來，花蓮慈濟大學醫學科學研究所教授劉怡均一項長達7年的研究顯示，這可能與ATF3基因有關，研究成果發表在2月的國際期刊《分子神經科學前沿》 （Frontiers in Molecular Neuroscience）。

劉怡均說，震後到花蓮收容所關懷災民，發現收容所有些人顯得退縮，把自己包在棉被中、白天也躲著睡覺或縮在角落，這些都是遭遇創傷後典型的症狀，而親人的陪伴、團體的支持，可以減輕這類症狀。

劉怡均說，研究顯示，少數患者因為先天基因的影響，導致創傷後難以恢復，或恢復速度比一般人慢，他從7年前開始透過實驗小鼠研究，發現activating transcription factor 3（ATF3）基因，會調控「創傷記憶」的表達，有該ATF3基因的老鼠，正常狀況下能在負責記憶的「海馬迴」內高度表達，可壓抑「恐懼記憶」的形成。

她說，ATF3基因功能喪失的小鼠，創傷後表達較嚴重的恐懼記憶，恐懼記憶一旦形成，創傷後壓力症候群的症狀隨之出現，可能發展成長期性的憂鬱症、或表現焦慮疾患（anxiety disorders）徵狀。

劉怡均說，在生物演化的歷程中，「適度的恐懼」有利於趨吉避凶，碰到危險才知道預先做出適當反應，減少被天敵捕捉的機會。但如果恐懼表達太過度，反而容易變驚弓之鳥，小小的突發狀況就造成情緒緊張；比如許多人地震災後，仍因不斷的餘震而導致情緒緊張、心跳加速、血壓增高，嚴重者可能會影響日常生活與工作。

她說，目前實驗室也進一步研究該基因調控的機制，希望能找出藥物來抑制過度表現的恐懼記憶，未來可應用於創傷後壓力症候群以及焦慮病患的治療，以幫助當事人恢復正常。

實驗室研究團隊則是跨國組合，包括慈濟大學分子生物暨人類遺傳學所的碩士白嘉聖、徐與綸、助理黃纖婷，及慈大印度籍研究生Pranao Sharma，Srivashinavi Loganathan，與泰國籍博士生Sarayut Phasuk。劉怡均教授說，有興趣的讀者可參閱論文。