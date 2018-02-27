鶯料理第2代婚照曝光 《尋南紀事》紀錄台南尋根故事

鶯料理第2代天野久夫（前排座左1）在昔日台南神社的婚照，兄長天野彥一郎（左1立者）等親屬觀禮。（天野朝夫提供）

2018-02-27 17:17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕90多歲的「鶯料理」，曾是日本裕仁皇太子來台南巡視時，被指定供應御膳，雖然非古蹟身分，但是台南目前唯一見證日治時期的高級料理亭，市府已公告指定紀念建築。

由於台南與日本長久來在民間交流互動密切，許多日本友人在台南留下深刻的生活回憶，為紀錄這段珍貴情感，也豐富古都故事與城市記憶，台南市政府新聞處拍製《尋南紀事》，紀錄日人後代來台南的尋根故事，包括鶯料理第3代天野朝夫及一番ヶ瀬亘、羽鳥直之、松尾裕之、越智修三與吉賀久惠，透過6位長者回憶幼時的生活經歷及台南印象，拼湊出這個城市早已被遺忘的一些時光片段。

這群年長歐吉桑、歐巴桑，不論是灣生（在台灣出生的日本人）或是從父執輩情牽記憶傳承下來，他們都表達「我是台南人」「台南是第2個故鄉」的共同情感；他們的人生歷程中對台南印象可能僅是短暫一瞥，但他們的先人在台南經歷、生活過的點點滴滴，都成為他們回到台南、甚至是重新認識台南的深刻原點。

市府新聞處表示，這部影像紀錄將會在南市第3公用頻道及網路平台中播放，希望讓更多人看到這些珍貴的往事記憶，也期待透過這部紀錄片，大家能更珍惜曾在這座城市中生活與經歷的彼此，留下溫暖而精彩的城市記憶。

鶯料理第3代天野朝夫受訪說，只要想到爺爺與父親在台南生活過，就覺得這裡是他的故鄉。（記者洪瑞琴翻攝）

二次大戰末最後1任台南州廳廳長（即市長）羽鳥又男的兒子羽鳥直之，在台南有快樂童年成長回憶，在紀錄片中受訪直說「我是台南人」。（擷自《尋南紀事》記錄片）

台南市政府拍製《尋南紀事》記錄片，連結日本老灣生對台南獨有回憶，促進台日交流及提升台南觀光。（記者洪瑞琴翻攝）

鶯料理是台南市第1棟公告紀念性建築。（記者洪瑞琴攝）