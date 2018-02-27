全國首套「越南語影音教材」 線上免費看

新北市今公布全國首套的越南語影音教材，由專業師資編制十二冊，線上就可免費學習。（記者葉冠妤攝）

2018-02-27 17:06

〔記者葉冠妤／新北報導〕由新北市編制的全國首套「越南語影音教材」，在新北市國際教育資訊網就能線上免費看！

新北市教育局今天公布總共12冊的越南語影音學習教材，由教學經驗豐富的陳凰鳳老師真人發音、學生跟讀，再搭配生動字卡、插圖動畫，提升學習興趣。

新北市教育局副局長黃靜怡在記者會上頒發感謝狀給美商摩根大通集團，感謝他們贊助製作影音學習教材經費，美商摩根大通集團營運長汪慧玲說，希望新住民孩子抓緊優勢，能擁有第二外語能力很棒。

黃靜怡說，新北市的新住民人口數近10萬人，新住民子女就讀國中小則高達3萬3千多人，教育局在10年前首創新住民文教輔導科，以輔導新住民子女提升優勢為核心價值，彙編多元文化教材、培訓母語師資、辦理東南亞語文競賽及新住民二代培力昂揚計畫等，均為全國創舉，而這套越南語線上影音教材則又邁向另一個里程碑。

坪頂國小的越南新住民媽媽阮美卉說，孩子上課後可以用自己的母語溝通，還會主動請問老師詞彙再回家和母親對話，她非常地開心、感動，希望學校能持續開課。

越南語老師吳淑嫺也表示，感謝所有編輯團隊，有這套教材，讓教學更順利，使學生學好越南語，日後成為台越溝通橋樑。

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