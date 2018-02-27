宜縣首推蓄洪補助 冬山300公頃農田當示範區

2018-02-27 16:46

［記者簡惠茹／宜蘭報導］全國首創善用農田蓄洪功能治水，宜蘭縣政府選定冬山鄉珍珠和武淵社區做為示範區域，300公頃農田將可蓄洪75萬立方公尺降雨量，縣府提供農民二期休耕期間蓄洪補助每公頃2萬元，加上休耕補助將有5萬400元的獎勵金，鼓勵農民豪大雨前淨空田水，以利蓄洪，預計今年7月開始辦理。

宜蘭每遇颱風或豪大雨來襲時，低窪地區就會面臨淹水危機，為了治水，宜蘭縣政府率全國之先，要利用農田在豪雨或颱風期間蓄水，因此預計今年7月起將辦理農田蓄洪補助，選定冬山鄉珍珠和武淵社區做為示範區域，每公頃可以申請2萬元的獎勵金。

宜蘭代理縣長陳金德說，水患是宜蘭人的惡夢，過去投入很多經費治水，設置抽水站或築堤區域排水已經有相當成果，未來會持續進行治水工作，但是概念上調整為「與水和平共存」，宜蘭有很多水田農地，可以做為微型的天然蓄洪。

「農田不但可以是生產基地，也是天然的蓄洪池。」宜蘭縣政府工務處表示，縣內約有16640公頃的水田，占縣內用地最大宗，如果在颱風豪雨期間，配合田間水位管理，可以大大提升區域整體防災的調適能力，經過計算，冬山鄉珍珠和武淵社區的300公頃農田，約可以蓄洪75萬立方公尺降雨量。

工務處表示，珍珠和武淵社區的地形比較低窪，每次豪大雨都會很常淹水，因此選定作為示範區域，農民於二期休耕期間可以申請「蓄洪補助」，申請者除了依照休耕補助規定進行翻耕及稻草清理外，配合天氣特報發布，海上颱風警報及豪雨等級以上特報，保持農田乾燥無蓄水狀態。

工務處指出，預計今年7月開放申請，除了可以申請休耕補助每公頃3萬4千元，還能給予蓄洪獎勵金兩萬元，共約五萬四千元，綠肥補助和蓄洪補助只能擇一，綠肥補助為每公頃1萬1000元，無論是否為基期年農地，都能申請蓄洪補助。