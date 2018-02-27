3年內丈夫、兒子接連離開 78歲阿嬤背影令人心酸

2018-02-27 16:45

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市78歲阿嬤洪王去丈夫前年過世、大兒子去年過世，小兒子洪福地今年2月21日過世，家中男丁在3年內全數離開人世，留下她、媳婦和3個孫女；洪福地新住民妻子照顧家人，兼差洗碗過日，經濟困難，連喪葬費都付不出來，阿嬤彎腰駝背行走的背影更讓人心酸；面對先生、兒子全走的困境，她卻堅強的說「日子簡單過就可以，只希望3個孫女能順利唸書長大。」

洪福地因肝病多年無法工作，與母親、妻子和女兒同住，曾靠低收入戶補助等過日，但去年洪王去繼承大兒子遺留的農地後無法再接受補助，一家人住在簡陋屋內，阿嬤種菜補貼；太保市民代表林淑勉、程慶隆及新埤里長呂柱等得知洪家困境，協助籌募喪葬費用，今天前往探望，程慶隆拍著阿嬤的肩膀說「阿嬤有什麼需要，請跟我說」，希望阿嬤放心。

洪福地大女兒、二女兒就讀太保國中，3歲幼女還未唸書，洪王去說，要過生活很簡單，但很擔心孫女的未來和求學，只希望她們能好好長大。

林淑勉說，會再與各單位協商後續處理，太保國中校方也答應會幫忙，有意捐助教育費用者可捐助到學校教育儲蓄專戶，備註指定受捐者洪嘉慧與洪逸涵，帳號嘉義縣太保市農會00105160094315；有意協助洪家生活費者，可聯繫太保市民代表林淑勉0979700393、程慶隆0928700685或新埤里長呂柱0921519775。