高公局評估週末假日也取消20公里免費 改單一費率

高公局評估週末假日也取消每日20公里免費里程，並採單一費率計算。（資料照）

2018-02-27 16:36

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕針對國道費率各種方案，交通部國道高速公路局曾與立法委員、學者專家多次討論，目前除確定國定假日即便只有一天，也會取消每日20公里免費里程，並以長途優惠價格，採單一費率計算外；今年將評估週末假日比照實施，以抑制短途旅次。若實施單一費率，只要行駛超過80公里，通行費就會比較便宜，長途最多能省下36元（行駛200公里）。

根據高公局統計，平常使用國道車輛中，有40%是行駛20公里以內的短途旅次，尤其是台北、台中、高雄都會區，每逢上、下班尖峰時段，都會有許多短途旅次導致壅塞；當中國道1號竹北－新竹間，短短4公里路程，卻有非常多極短途旅次，導致該路段時常嚴重塞車，時速不到40公里的情況，都要延續幾個小時。高公局指出，竹北交流道上國道的車流量，有70%是從新竹交流道下，這些車流量佔這段路程的交通量高達30%。

為抑制短途車流，今年包含明日228假日、雙十國慶兩個單一國定假日，將實施單一費率、無20公里免費里程外，高公局今年研究週末假日比照實施。單一費率為小型車每公里0.9元、大型車1.12元、聯結車1.35元；無單一費率為小型車每公里1.2元、大型車1.5元、聯結車1.8元，但有每日20公里免費里程、200公里以上長途優惠（依單一費率價格計算）。

若以國1台北－新竹（科學園區）來看，總計費里程為69.1公里，採牌價法（里程會稍短）計算，加上eTag預儲享9折優惠後，單一費率價格為55元，有20公里免費里程為52元；台北－台中計費里程153.5公里，單一費率通行費為123元，有20公里免費里程為143元；台北－高雄（九如、建國路）計費里程341.5公里，單一費率通行費為274元，有20公里免費里程為307元。