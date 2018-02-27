醫病》劇烈腰痛掛急診 腎血管肌肉瘤破裂出血肇禍

2018-02-27 16:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕良性瘤也可能是不定時炸彈！

半百婦人突然左腰劇烈疼痛不己，甚至站不直身，掛急診後檢查赫然發現左腎被大量出血包圍，且有8公分大的腎臟血管肌肉脂肪瘤，婦人早在4年前就知道有腫瘤，因是良性疏於追蹤，腫瘤長至8公分大而不自知，幸接受腎脈栓塞治療控制，避免大出血休克危機，目前追蹤腫瘤已明顯縮小。

中山醫藥大學附設醫院醫學影像部醫師黃馨慧指出，腎臟血管肌肉脂肪瘤是常見的腎臟良性腫瘤，卻因是良性腫瘤，很多人掉以輕心，忽略追蹤重要性。

這名婦人到院時血壓、心跳等生命徵象均算穩定，但婦人直喊左腰劇痛且站不直身，因病人症狀急速加劇，安排腹部電腦斷層掃描，赫然發現婦人左側腎臟被大量出血包圍，且腎臟被約8公分大腫瘤壓迫變形，緊急進行腎動脈栓塞治療，止住出血。

黃馨慧說，婦人事後透露4年前健康檢查就檢測到腎臟有顆腫瘤，因是良性腫瘤並未定期追蹤，這次腰部突然劇痛緊急就醫，才得知當年的小腫瘤已長成8公分大，幸好婦人及時就醫，避免因失血過多休克、危及生命的風險。婦人經過這次驚嚇後不敢再掉以輕心，半年來持續追蹤檢查，在栓塞治療後，目前腫瘤體積明顯縮小近半。

黃馨慧說，腎臟血管肌肉脂肪瘤8成屬偶發性，腫瘤發生率約0.2％，好發於中年女性，腫瘤是由血管、平滑肌、與成熟的脂肪細胞所組成，屬良性腫瘤。

黃馨慧指出，若是小於2公分的腫瘤，一般不須特別治療只需定期追蹤即可；若腫瘤超過4公分，就像顆不定時炸彈，有接近4成的機率會出現腫瘤自發性破裂，引起劇烈腰部疼痛、後腹腔內出血及失血性休克。

此外，腫瘤若是體積太大，也會壓迫到周圍正常器官，引起消化功能受阻，甚至導致腎臟功能衰退。

黃馨慧指出，就是因為是良性腫瘤不少人易對定期追蹤掉以輕心，以該婦人為例，未定期追蹤，腫瘤已大到佔近半個腎臟不自知，血管破裂當下也未從事劇烈活動，血管說破就破，提醒民眾還是要落實定期追蹤，確保健康。