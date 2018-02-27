中市校園食農教育 議員指導學童插秧

台中市政府於外埔區馬鳴國小舉行「食米-從稻田到廚房」實作型態工作坊，眾人下田插秧。（記者張軒哲攝）

2018-02-27 15:58

〔記者張軒哲／台中報導〕 為推廣校園食農教育，台中市府教育局今日上午於外埔區馬鳴國小舉行「食米-從稻田到廚房」實作型態工作坊，由曾主持菲律賓水稻生產機械化的市議員吳敏濟下田指導學童及各校營養師正確的插秧技巧。學童開心製作米饅頭，好吃又有趣。

適逢一期稻作插秧季節，吳敏濟先為與會的馬鳴國小高年級學生與參加工作坊的18名營養師說明水稻栽培過程，從整地、育苗、插秧、管理、收穫、乾燥到碾米，時間長達4個月，過程非常辛苦。接著帶領所有學員捲起褲管踩進泥漿裡，沁涼的感覺從小腿傳上來，每個人的臉上都洋溢著興奮的笑容。學童說一直低著身體插秧腰會很酸，但是很有成就感。

吳敏濟說，插秧的要領是每株3到5支秧苗，採取寬行密植的原則，就是前後的秧苗距離可以較密，約15至21公分, 左右則預留較寬的行距約30公分，做為通風巷道，否則稻子長大後密不通風，容易罹患稻熱病。

馬鳴國小校長李勝億表示，吳敏濟議員幾年前曾應聘前往菲律賓主持水稻生產機械化計畫，成功幫助該國提高2到3倍的水稻收成。盼藉由田間到餐桌的全方位飲食教育成果分享，將有助於師長及營養師們回到學校後為學生們建立更多健康、安全的飲食文化知識與觀念。