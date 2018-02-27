大台北都會公園狗來富 花草造型好吸睛

大台北都會公園種植的花草造型相當吸睛，搭配即將舉行的燈會，現場繽紛熱鬧。（新北市高灘地工程管理處提供）

2018-02-27 15:57

〔記者何玉華／新北報導〕「2018新北市旺來福來祈福燈會」即將在大台北都會公園登場，高灘地工程管理處應景在公園周邊及機場捷運A2三重站堤坡旁草地，種植6萬餘株草花，設計一系列與狗狗相關元素，造型生動吸睛，加上花朵日漸盛開，顯得相當繽紛。

大台北都會公園以草花排成「20I8」圖形，「I」以狗狗的骨頭造型替代，搭配一串紅、薰衣草、五彩石竹、情人菊、瑪格麗特、孔雀草、勳章菊等七種草花交織而成；捷運A2三重站堤坡旁草地，則使用瑪格麗特、一串紅、四季秋海棠及情人菊等四種草花，編織成狗的圖像。

另外，在公園沿線步道設有兩組由五彩石竹彩繪的狗狗腳印及矮牽牛裝飾的造型狗骨頭，隨著花朵陸續綻放，顯得繽紛又喜氣洋洋；高灘處處長楊宗珉表示，花期可維持至3月底，陪有情人一起度過白色情人節。

大台北都會公園種植的花草造型相當吸睛，搭配即將舉行的燈會，現場繽紛熱鬧。（新北市高灘地工程管理處提供）

大台北都會公園種植的花草造型，相當吸睛。（新北市高灘地工程管理處提供）