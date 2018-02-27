竹市掀綠計畫勞山新村 新增近150機車格

新竹市政府啟動掀綠計劃，將原來雜草叢生的勞山新村整理為機車停車場，並提供147個機車停車格，滿足前往新竹轉運站的機車族停車需求，目前將免費停放1個月，4月1日開始收費。（記者洪美秀攝）

2018-02-27 15:48

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府推動掀綠計畫，除將過去長期閒置及髒亂不堪的國防土地活化再利用，也考量周邊生活需求闢建公園或停車場，其中位在南大路的勞山新村就規劃成147格的機車停車空間，今天舉行啟用典禮，市府免費提供一個月的機車停放，4月1日起才正式收費，以每天計次計算，每次20元。

新竹市長林智堅說，市府啟動的掀綠計畫，就是要把過去的髒亂點化身為提供市民休閒的好去處，其中位在南大路的勞山新村停車場鄰近新竹轉運站、後站公園、黑金町文化園區即南大路警察宿舍群和火車站前後商圈，過去因雜草叢生，數10年來都沒整理，讓市民詬病。

市府評估勞山新村的國防土地因位在交通樞紐、文化資產及商業熱點，有停車需求，因此新增機車停車位，讓到轉運站的機車族有更多的停車選擇，昨天完工後，也開放一個月的免費停放，四月一日開始收費。

林智堅說，此處除可供機車族安心停放車輛，還可順道體驗下竹老樹屋、漫遊黑金町鐵道歷史文化、拜訪新竹公園及動物園，環繞整個市中心的文化地景，認識竹市特有的人文歷史風貌。

林智堅也強調，市府推動大車站計畫，已把此處納入整體規劃範圍內，將會重新規劃整理前後站與周邊環境，同時大車站計畫就是要設置平台，解決鐵路將城市一分為二的問題，是竹市都市更新發展的重要契機，也獲中央支持，將是鐵路高架、地下化以外的示範性選擇。

都發處長吳堂安表示，勞山新村機車停車場位在南大路旁，近東大陸橋、轉運站，過去因閒置雜草叢生、堆置垃圾形成治安死角，影響下竹、公園兩里周遭生活環境品質。市府將其納入掀綠計畫整理，清除廢棄土石雜草、規劃排水、植栽綠美化整頓空間，設置夜間照明，串聯南大路人行動線，並規劃147個機車位。