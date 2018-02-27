清交梅竹賽50週年 週五起連3天開打

2018-02-27 15:58

［記者洪美秀／新竹報導］清華大學與交通大學的兩校校際競賽「梅竹賽」50歲了！兩校從民國58年開始，以球類運動、橋牌、圍棋等項目做競賽，從此開啟兩校全台唯一的大學校際競賽，今年戊戌梅竹50預定週五開打，連續3天，邀請市民一起為梅竹賽加油打氣。

清華大學校長賀陳弘表示，梅竹賽是清交難得的傳統，兩校的交情也是愈打愈濃，在校時互相比拚較勁，畢業後則成為好友，甚至成為事業伙伴，或在國外深造時攜手研究，「希望我們不只比50年，還有下一個50年。」

兩校為了梅竹50週年，還邀請兩校校長賀陳弘及張懋中拍攝短片，包括比試橋藝、圍棋，及梅竹賽今年新增的飛鏢表演賽項目等；甚至在電競項目「跑跑卡丁車」中，暱稱「熊貓小弘」及「狐狸小中」的兩位選手運指如飛，展現衝勁，這段影片已放置在清大的臉書中，吸引兩校學生點閱，校長賀陳弘則也相當入戲，更說，「拍短片才知道當明星這麼辛苦，明星賺得比校長多原來是有道理的！」

戊戌梅竹賽今年由清大主辦，本週五到週日舉行，新竹市長林智堅也會參與開幕活動，今年計點的正式比賽項目有10項，包括桌球、羽球、橋藝、網球、棒球、女籃、男籃、棋藝（象棋）、男排、女排，另外還有足球、劍道、壘球等11項不計點的表演賽及友誼賽，共有21種賽事，是梅竹賽最多的一年。

清大梅竹籌備委員會總籌吳欣芳表示，很遺憾今年田徑表演賽、女子羽球表演賽以及女子羽球友誼賽未能成賽，但新增飛鏢及撞球兩項表演賽，停賽7年的足球項目也在雙方教練溝通下重新「開踢」。

另今年也展出「梅竹回顧文物展」，紀錄50年來梅竹賽的經過，與學弟妹分享當年熱血回憶，並傳承經驗同時還有人機大戰，由國內排名第一的清大生王元均、職業八段對上世界AI 亞軍的交大圍棋程式CGI。

最受矚目的梅竹賽前暖身賽「電競決賽」，也會在明天交大登場，比賽項目有LOL（英雄聯盟）、OW（鬥陣特攻）和跑跑卡丁車，邀請市民一起來關注。

此外，梅竹籌委會今年也推出文創商品，像是限量的熊貓、狐狸等吉祥物立體紙雕，只要現場觀看任3場比賽並集點，就可帶走2款紙雕。此外，還包括4種顏色的ㄒ恤和最夯的環保吸管、襪子等，詳情可至戊戌梅竹賽籌備委員會官方網站觀看直播。