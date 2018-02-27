類流感門急診上升一成 重症遍及各年齡層

衛福部疾管署疫情中心副主任郭宏偉說明流感疫情。（記者林惠琴攝）

2018-02-27 15:37

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布，上週類流感門急診就診為12萬3586人次，較前一週上升10%，並新增51例流感重症，以及5例流感死亡個案，但估計近期陸續開工、開學，且氣溫變化大，雖然疫情不排除可能小幅上升，但整體有漸緩趨勢。

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，上週新增51例流感重症，年齡介於小於1歲到96歲，各年齡層均有，其中約8成有慢性疾病、未接種本季流感疫苗；5例死亡個案則是在61歲至87歲之間，一樣多有慢性疾病、未接種本季流感疫苗，均以感染B型流感為主。

疾管署副署長莊人祥指出，上週類流感門急診量增，可能與農曆春節連假結束，醫療院所門診已恢復正常有關，預期之後疫情會逐漸緩降。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉強調，在未來一週疫情預測方面，推估近期陸續開工、開學，且氣溫變化大，雖然疫情不排除可能小幅上升，但整體有漸緩趨勢。

從去年10月進入本流感季以來，累計有481例流感重症，其中63例死亡，包含53例B型、6例H3N2、3例H1N1、1例A未分型。

郭宏偉也提及，以2015年至2018年的流感重症發生率與死亡率進行統計，均以65歲以上族群為主，其次是50至64歲，與往年趨勢相同。此外，分析2016年至2017年健保資料，因流感住院年齡層則是65歲以上占16%與26%、50歲至64歲11%與10%、40歲至49歲占16%與15%。