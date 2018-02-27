3/2搭「狗旺公車」來高雄燈會 有機會獲贈旺來狗燈籠

2018-02-27 15:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕配合「2018高雄燈會藝術節」3月2日踩街大遊行，高市交通局推出248「狗年興旺」公車，當天搭乘248「狗旺公車」前往會場並於「台灣銀行站」下車民眾，即可獲觀光局所提供旺來狗提燈1只，3月2日下午16:00起發放、送完為止。

交通局長陳勁甫表示，248公車行經愛河燈區及高雄市重要購物、觀光景點，今年燈會特別將1輛低地板公車裝飾成「狗年興旺」公車，提供民眾不同以往的趣味感。

凡於3月2日搭乘248公車參加「2018高雄燈會藝術節」踩街遊行，下午16:00起於「台灣銀行站」下車，即可獲高雄旺來狗提燈一只，數量有限、每人限領一個、送完為止。

此外，佛光山今年也舉辦「2018年春節平安燈法會」，展期至3月16日，本次以「忠義傳家」為主題，融和信仰、傳承、藝文、創意四大特色，透過手機闖關遊戲等，橫跨佛光山、藏經樓、佛陀紀念館等佛法僧「三寶山」，歡迎大家來佛光山點燈禮佛、叩鐘祈福。

春節期間，交通局呼籲民眾可於高鐵左營站搭乘台灣好行哈佛快線或8501公車前往；於高雄火車站可搭乘8009、8010公車前往；另在鳳山火車站或鳳山轉運站也可搭乘台灣好行大樹祈福線前往，歡迎民眾及遊客多利用。