喜憨兒推生機好鍋 公益消費溫暖身心

喜憨兒餐廳生機好鍋，提供給憨兒工作的訓練，用真誠的笑容，提供最溫馨的服務。（記者張忠義攝）

2018-02-27 15:07

〔記者張忠義／高雄報導〕感謝社會愛心的付出，讓憨兒在一次又一次的訓練中成長茁壯。

喜憨兒餐廳推出的第一家鍋物品牌「生機好鍋」，位在高雄市新興區復興路與新田路口，有15位憨兒在此接受訓練，嚴選安心蔬菜、天和『海藻豬』、金車『無毒蝦』以及嘉義福爾摩沙『七星鱸魚』等優質食材，提供消費者最健康、美味的火鍋。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍表示，「設立4年的生機好鍋，可提供給憨兒工作的項目不少，透過耐心培訓，憨兒的工作技能，在一次又一次的訓練中成形。為感謝大家愛心的付出，讓憨兒成長茁壯，今天起你只要選購一款主食，附餐、水果、甜點、飲品，全部讓你吃飽飽，還有憨兒用真誠的笑容，提供最溫馨的服務。

火鍋套餐325元起，即日起至3月14日，兩人同行用餐，就贈送主餐盤兌換券1份，訂位電話：（07）223-8990。

「生機好鍋」是喜憨兒餐廳推出的第一家鍋物品牌，位在高雄市新興區復興二路286號，有15位憨兒在此接受訓練。（記者張忠義攝）