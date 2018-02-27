竹市消保官抽查賣場 衛生紙價格平穩未缺貨

新竹市消保官劉興振前往各大量販店了解及稽查，並未發現有囤積或價格上揚情形，呼籲民眾勿恐慌或搶購。（記者洪美秀攝）

2018-02-27 15:07

［記者洪美秀／新竹報導］最近因衛生紙價格醞釀調漲，引發消費者瘋狂搶購及囤積衛生紙，新竹市府今天派出消保官劉興振到六大量販店實勘，發現市售衛生紙供貨無虞，價格平穩沒有調漲，請消費者放心，此外，業者若有聯合漲價及不當行銷行為，市府也會移請公平會依法調查處理。

消保官劉興振說，今天查訪新竹六大量販店（大潤發、愛買、全聯、頂好、好市多、億客來）各店，包括大潤發忠孝店、湳雅店、愛買公道五店、巨城店、全聯關東店、食品店、牛埔店、頂好光復店、北大店、好市多新竹店、億客來食品店、中正店、楓康經國店等超市賣場，針對架上衛生紙陳列、販售價格及倉庫庫存情形進行了解。

發現多數賣場的架上仍提供平板、捲筒及抽取式等多款式衛生紙，倉庫仍有庫存數量，即使部分賣場如好市多、愛買公道五店貨架缺貨，業者也表示會儘速補貨，目前供貨無虞。

至於衛生紙價格，也未發現有異常變動情況；有業者表示早排定促銷檔期，也將依促銷價格上架販售，部分業者如頂好及大潤發也設有衛生紙促銷專區，方便消費者選購。

劉興振說，民眾毋須恐慌有缺貨或有價格哄抬情形，市府會密切注意衛生紙價格波動情形，若有業者聯合漲價及不當行銷，將移請公平會依法調查處理。