新豐觀海大道涼亭破損 安全堪虞

2018-02-27 14:56

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣新豐鄉「觀海大道」是欣賞落日的絶佳景點，但海堤上的木造涼亭，多處欄杆破損，讓漫步海邊的民眾擔心安全；經濟部水利署第二河川局和新豐鄉公所表示，將共同會勘，儘快協助改善。

新豐鄉濱海的紅毛港遊憩區，除擁有珍貴的紅樹林自然生態資源，沿著海岸興築的堤防和防汛道路，延伸到坡頭漁港，也是看海、欣賞落日、夕陽的好地方，假日和傍晚吸引許多人前往散步或騎自行車運動，假日常見行動咖啡車和小販進駐。

但黃姓民眾說，觀海大道海堤上有3座木造涼亭，其中兩座的欄桿或地板有多處破損，一不小心可能就會踩空、摔傷；此外，地板也有火燒的痕跡，不排除有人在涼亭烤肉或施放煙火，請管理單位重視，以維護遊客的安全。

另外，防汛道路路面有多處坑洞，影響用路人的通行安全，也請管理單位處理。

二河局副局長吳益裕表示，該局是以防洪安全為主要業務，涼亭早年應是地方政府施設，將會同新豐鄉公所現勘，協助改善。