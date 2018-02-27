「清德、英文」 鹿港老街春聯道出「經濟優先」民意

2018-02-27 01:38

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「清德」、「英文」躍上春聯！位於彰化縣鹿港老街的茶藝協會，連續幾年都出現臧否時局的春聯，今年春聯則直接點出是寫給總統蔡英文、行政院長賴清德，並點出「民之所好」就是「樂業安居」，「民生第一、經濟優先」。

今年春聯的上聯是「毋以執權為喜民生第一」，下聯是「聿斯治國當思經濟優先」，橫批是「樂業安居民好之」，門葉則是「清德」、「英文」。

這是彰化縣茶藝協會繼去年春聯「圖強經濟政須勵」，再度點出人民對經濟的深切期許：茶藝協會透露，每年的春聯都是由成員創作、書寫，今年的春聯內容，就是訴說基層人民的心聲，要讓人民過好的生活，就要先讓經濟活躍起來。

鹿港老街人潮多，許多人路過茶藝協會看到「清德」、「英文」等字，雙眼都發亮，紛紛停下腳步討論，又看到下聯寫到「經濟優先」，直覺這就是在跟總統蔡英文與行政院長賴清德說出人民的心內話，民眾所要的生活，無非就是安居樂業；目前台灣人民最大的期盼，就是執政者要以民生為第一要務，就是要以發展經濟為優先。

彰化縣茶藝協會位於鹿港老街，多次透過春聯來臧否台灣時局，連續兩年都點出「經濟」就是台灣人目前最關心的問題，今年更是直接向小英、賴神喊話，當務之急就是讓台灣的經濟好起來！