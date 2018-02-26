混凝土預拌車檢驗塞爆 業者怨：法規為難人

桃園監理站今天檢驗大塞車，有近30輛混凝土預拌車湧入。（記者陳昀攝）

2018-02-26 18:09

［記者陳昀／桃園報導］去年7月一輛混凝土泵浦車疑煞車失靈，在陽明山仰德大道衝撞停等紅燈車輛釀4死9傷，公路總局為此宣布，今年2月28日前召回所有混凝土泵浦車執行臨時驗車，桃園監理站今天「檢驗大塞車」、車潮綿延至少1公里，自救會也抱怨，法規根本是為難業者，恐造成全台工程都因此延宕。

桃園監理站回應說，公路總局有頒布相關配套，身為執行單位他們愛莫能助，今天實際檢驗車輛不到20輛，僅6輛通過檢驗，大多都有超重問題。

陽明山仰德大道車禍今天偵查終結，檢方指肇事混凝土泵浦車不僅超載超過5公噸，手煞車系統竟也被拆除，連固定減速驅動齒輪的插銷也斷裂。

桃園混凝土壓送工程業自救會副理事長郭振隆說，上路業者都領有合格牌照，也有盡繳稅義務，而且國內也沒有針對混凝土泵浦車制定專屬法令，以一般大型車輛標準來檢驗，幾乎沒多少車能通過。

他指出，有業者剛從國外進口原裝車輛，也有人12月才剛通過檢驗，如今車若驗不過，台灣的建設工程幾乎也不用做了，他也抱怨說，大家用血汗錢買來的車輛一台至少六、七百萬元，不合格2年後車輛就必須報廢、吊銷牌照，擔憂血本無歸。

桃園監理站長林正郎表示，各縣市都是依照公路總局規定執行臨時驗車，總局也有頒布配套措施與處理原則，超重者可容許寬限20%，或拆除車上機具設備後再驗，但必須專案列管，並每年增加2次臨檢，盼業者配合。

他表示，公路總局與業者會談後決定今年1月15日至2月28日將混凝土泵浦車召回檢驗，可能年節期間較忙碌，才會造成檢驗大塞車，盼業者體諒，在期限內完成驗車。