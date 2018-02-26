東勢後生添手團成立 傳承推廣客家產業文化

2018-02-26 18:03

〔記者歐素美／台中報導〕台中市東勢後生添手團，今天在客委會副主委楊長鎮及台中市客委會主委劉宏基揭牌下成立！這是中央客委會補助台中市第一個成立的駐地工作站，同為客家子弟的陳思華及張雅琪率先進駐，未來將展開青年培力訓練及連結山城客家資源，傳承及推廣客家產業與文化。

台中市東勢後生添手團基地就位在東勢區本街，原「九二一再生基地」，也是東勢愛鄉協進會、細手物染工作室的據點，未來將作為推廣客家產業與文化的核心基地。目前已招募兩名台中市青年進駐，分別為35歲的陳思華及25歲的張雅琪。

其中，陳思華長期投入客家的社造及文化工作，她說，客家是很有趣的族群，她也是投身後才發現自己也具有客家血統，外婆是后里客家人，未來將投入客家學堂、青年培力等工作，希望透過攪動社區，連結山城內圍及外圍的資源，將山城的百年柴燒醬油等產業及文化推廣出去。

張雅琪則生長在東勢，她說，東勢保存全台唯一的大埔腔客語，但同儕卻有很多人不會說自己的母語，因此她決定留在家鄉好好推廣客家文化，從小朋友的歌謠、俚語等培力課程開始做起。

中央客委會副主委楊長鎮表示，東勢是大埔腔客語的集中區，並盛產高接梨等水果，是非常具有特色的客家聚落，若能將這些特色發揮出來，將成為台三線的亮點，客委會推廣浪漫台三線不只是提供地方補助，更是客家文藝的復興，需要民眾熱情的參與。

台中市客委會主委劉宏基則說，市府目前正在東勢推動大茅埔、老舊街區及河濱公園、飲食公園、東勢客家文化園區、東勢林業文化園區、台中實驗教育園區（東勢高工舊址）等五大園區改造計畫，現有的資源回收場並考量改設水果博物館等，未來東勢將脫胎換骨，成為浪漫台三線的最大亮點。

相關影音