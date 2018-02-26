東勢後生添手團成立 傳承推廣客家產業文化

〔記者歐素美／台中報導〕台中市東勢後生添手團，今天在客委會副主委楊長鎮及台中市客委會主委劉宏基揭牌下成立！這是中央客委會補助台中市第一個成立的駐地工作站，同為客家子弟的陳思華及張雅琪率先進駐，未來將展開青年培力訓練及連結山城客家資源，傳承及推廣客家產業與文化。
台中市東勢後生添手團基地就位在東勢區本街，原「九二一再生基地」，也是東勢愛鄉協進會、細手物染工作室的據點，未來將作為推廣客家產業與文化的核心基地。目前已招募兩名台中市青年進駐，分別為35歲的陳思華及25歲的張雅琪。
其中，陳思華長期投入客家的社造及文化工作，她說，客家是很有趣的族群，她也是投身後才發現自己也具有客家血統，外婆是后里客家人，未來將投入客家學堂、青年培力等工作，希望透過攪動社區，連結山城內圍及外圍的資源，將山城的百年柴燒醬油等產業及文化推廣出去。
張雅琪則生長在東勢，她說，東勢保存全台唯一的大埔腔客語，但同儕卻有很多人不會說自己的母語，因此她決定留在家鄉好好推廣客家文化，從小朋友的歌謠、俚語等培力課程開始做起。
中央客委會副主委楊長鎮表示，東勢是大埔腔客語的集中區，並盛產高接梨等水果，是非常具有特色的客家聚落，若能將這些特色發揮出來，將成為台三線的亮點，客委會推廣浪漫台三線不只是提供地方補助，更是客家文藝的復興，需要民眾熱情的參與。
台中市客委會主委劉宏基則說，市府目前正在東勢推動大茅埔、老舊街區及河濱公園、飲食公園、東勢客家文化園區、東勢林業文化園區、台中實驗教育園區（東勢高工舊址）等五大園區改造計畫，現有的資源回收場並考量改設水果博物館等，未來東勢將脫胎換骨，成為浪漫台三線的最大亮點。
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東勢後生添手團揭牌成立。（記者歐素美攝）
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東勢後生添手團揭牌成立，中央客委會副主委楊長鎮及台中市客委會主委劉宏基並在龜殼上印下手印，象徵大發。（記者歐素美攝）
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東勢後生添手團成立，客家後輩陳思華（右）及張雅琪（左）率先進駐。（記者歐素美攝）
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東勢後生添手團成立，大家來做新丁粄。（記者歐素美攝）
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東勢後生添手團成立，東勢區長徐佩鈴也來做新丁粄。（記者歐素美攝）
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東勢後生添手團成立，在地的客家表演團隊紛上場演出。（記者歐素美攝）
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東勢後生添手團，就位在原九二一再生基地，也是邱晨老家。（記者歐素美攝）
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邱晨看著東勢後生添手團基地展示的老照片說，那是他哥哥結婚時因橋被沖斷，只好坐流籠渡溪的珍貴畫面。（記者歐素美攝）