避免再發生燈會無小提燈 中市府考慮提前一年編列預算

2018-02-26 18:02

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市今年度總預算卡關，導致中台灣元宵燈會來不及製作小提燈。台中市政府觀旅局長陳盛山今日在市議會專案報告元宵燈會籌辦情形，國民黨議員罵翻天，民進黨議員則建議在前一年度編列燈會預算，避免再發生今年的情形。對此，市長林佳龍表示，既然有改革建議，或許可以考慮燈會預算提前編列。

台中市今年度總預算至今仍未通過，市議會臨時會明天將進行總預算案第二、三讀會，而針對預算未完成審議，導致燈會無法發放小提燈，議會要求市府今天進行燈會籌辦情形專案報告。

國民黨議員李中、黃馨慧、朱暖英、張廖乃綸、楊正中等都表示，去年燈會預算2950萬元，今年預算3800萬元，就算議會政黨協商要刪400萬元，還有3400萬元，且去年及今年都是雙燈區，燈會及小提燈標案也已經決標，為何燈會可以舉辦、小提燈卻來不及製作？

國民黨議員張瀞分、李榮鴻則說，總預算沒過，林佳龍過年照樣發小紅包與春聯，花博卡計畫被議會退回也照樣發包，唯獨小提燈不能做，分明是政治操作。

林佳龍解釋，自前市長胡志強時代，市長小紅包與春聯都使用前一年度預算製作，意即今年小紅包是用去年度預算製作，所以不受預算未審議完成影響，這與小提燈用當年度預算不一樣。

陳盛山指出，他從頭到尾沒說過因為議會刪預算而不能做小提燈，而是法定預算程序未完成，壓縮小提燈製作期程，在上次臨時會1月16日結束時，觀旅局與廠商協調，確認來不及在過年前完成製作20萬個小提燈。

民進黨議員邱素貞則建議，燈會預算可以仿效市長小紅包，提前一年編列，如此不但可讓燈會更妥善規劃發包施作，也避免再發生今年無法發小提燈的情形。

林佳龍對此表示，預算未通過，他是最大受害者，既然大家有改革建議，或許未來可以考慮提前一年編列燈會預算，但也盼今年總預算能順利通過。