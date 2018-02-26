馮世寬臉書真摯告別 網友超感動：「您真的是100分部長！」

國防部長馮世寬今卸任，在臉書溫馨告別，讓不少網友深受感動。（資料照）

2018-02-26 18:12

〔即時新聞／綜合報導〕國防部今天舉行卸任、新任國防部長交接典禮，往後國防部將由新任部長嚴德發帶領。臉書專頁《國防部發言人》今（26）日下午以「大鵬部長的話」發文，文中字字句句表露馮世寬對國軍的不捨與期許，讓不少網友感動留言表示：「您真的是100分部長」。

《國防部發言人》在臉書以「大鵬部長的話」PO文，文中說道：「我想藉此機會誠摯的感謝你們，如果我個人有受到任何長官及各界的肯定，都是來自於你們的努力。」

此外還不忘叮嚀：「我們必須認清國家的安全、全民的福祉，國家發展的穩定環境，都在我們的肩膀上，我們的國防戰略及堅實的訓練，會透過演習來驗證、來磨練、來培養，以增進我們與時俱進的創新能力。我們對四個月軍事訓練役的施政作為，是要以為國家培養、教育未來主人翁，一同保家衛國的信念，首先要培養他們熱愛國家、尊崇軍人及孝順父母的情操，並且給予勤嚴精訓，讓他們能成為國家永續之後備戰力。」

不少網友深受感動，紛紛留言：「感謝部長，真心覺得你是100分」、「你是我從軍看到最好最不怕立委的部長，國軍有你真好」、「謝謝部長，我們將持續克盡已力努力不懈」、「謝謝部長，感謝您守護軍人的尊嚴」、「部長好慈祥」。

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