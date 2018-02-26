前瞻建設經費支持 新竹漁港景觀、道路改善動工

新竹市府獲前瞻建設經費1.5億元進行新竹漁港港區內的道路及作業區的改善工程，今天動工，將改善人行道路積水及破損和凹凸不平的情形，並縮減路幅，提供遊客更好的散步行走空間。（記者洪美秀攝）

2018-02-26 17:35

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府獲行政院核定前瞻基礎建設水與環境計畫，其中1.5億元的新竹漁人碼頭水環境改善計畫今天動工，此次將改善漁港區內景觀道路3.5公里與漁港作業區3.8公頃的環境改善，並擴大人行步道空間、縮減車道，讓漁港區內成為遊客散步休閒好去處，預計年底完工。

新竹市府產發處表示，此次改善工程的內容包括漁港區內的景觀道路改善和海事工程改善，由於目前漁港區內的道路多已出現破損、塌陷及凹凸不平情形，且只要遇雨即淹水，排水系統不佳，內港護堤已老舊，更出現碼頭後線沉陷等問題，市府將利用此次獲得的經費一併解決，期許提升漁港景觀，並保障漁民作業環境的安全。

市長林智堅說，他上任後陸續投入經費進行新竹漁港的整理與改善，包括南寮舊港區的改善和旅服中心親子沙灘3月底完工，再加上去年完成的國際風箏賽場，要讓新竹漁港升級為國際休憩觀光漁港，並以新竹漁人碼頭成為觀光新亮點。

林智堅說，新竹漁港有30多年歷史，過去缺乏系統規劃，包括道路、漁港設施都陸續出現問題，市府感謝農委會漁業署、二河局的支持與協助，市府獲前瞻基礎建設1.5億元經費，會重新規劃漁港道路，重整漁民作業區，並配合周邊風箏賽場、舊港區，完工後可讓親子一同欣賞海景、吃海鮮、騎腳踏車，一起迎接脫胎換骨後的新竹漁港海岸風光。

林智堅說，新竹市被水圍繞，但過去未能好好利用資源，新竹漁港是「微笑水岸」計畫其中一環，將建設新竹漁港、新竹左岸、17公里海岸的微笑水岸，此計畫已被經濟部水利署列為模範城市案例。

市府產發處長吳甲天表示，這次經費改善漁港作業區周邊環境，會進行3.5公里長的景觀道路改善，以新港路及新港一路到四路的路面重鋪為主，也會調整「新港路」道路路幅，縮減成一般兩線雙向車道，將部份調整做為漁民作業區，讓漁民作業更方便，同時設置遊客步道，未來遊客將集中在漁港內停車場停車，碼頭邊則成為漁民機具車輛作業區，方便漁民作業也提升遊客安全，改善工程預計年底完工。