天堂上的鞦韆！ 擺盪在32米高的「人體海盜船」…

天堂鞦韆架設在屋頂平台上，垂直高度32公尺。（記者吳俊鋒攝）

2018-02-26 17:04

〔記者吳俊鋒／台南報導〕由百年舊糖廠搖身一變的台南十鼓文創園區，迎合年輕人喜歡追求刺激的遊樂模式，陸續推出系列的極限挑戰設施，繼地獄垂降之後，再打造了天堂鞦韆，在32米高的屋頂上前後擺盪，乘坐的女生驚聲尖叫，直呼「有飛起來的快感」；這項設計號稱人體海盜船，也是國內首座高空極限鞦韆。

天堂上的鞦韆座落在廠房屋頂，架設了專屬高台後，等於有11層樓，結構體由不銹鋼金屬打造，每次可供3人乘坐，最高載重600公斤，採用2條吊帶，安全雙保險。

園方表示，體驗天堂鞦韆時，會有專業的工作人員從旁指導，並協助做好安全措施，設計了腳踏施力桿，如何擺盪由乘坐者自行操作，最高可達40度仰角，已超出高台，有整個騰空的刺激感。

園方指出，坐在鞦韆上，可遠眺奇美博物館、二仁溪出海口，甚至高雄的大小岡山，美景盡收眼底，落日後，夜空星光也別有風情，人生值得體驗1次。

十鼓文創園區已陸續推出了高空攀爬、急速滑梯、地獄垂降，以及自由落體等極限體驗，深受年輕人歡迎，而全新的天堂鞦韆，在試運轉後，今天正式開放，大小朋友慕名前來。

住北部的大學生劉亞恩特地安排行程，與台南的友人楊茵雯結伴體驗天堂鞦韆，一直尖叫，她說，往前擺盪後，因離心力作用，好像要飛出去，直呼過癮。自稱有懼高症的陳姓女子，還是忍不住跟著家人一起搭天堂鞦韆，體驗時腳都軟了，真的恐怖，但風景確實很美。

天堂鞦韆的擺盪，由乘坐者自行控制。（記者吳俊鋒攝）

體驗刺激快感的同時，也能遠眺美景。（記者吳俊鋒攝）