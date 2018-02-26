Home Away公布人氣飛漲趨勢 台中成新興度假勝地

2018-02-26 16:51

〔記者歐素美／台中報導〕知名全球度假房屋網站HomeAway公布今年人氣飛漲的度假地點，前三名包括菲律賓的宿霧、日本札幌與台灣的台中，台中市也是全台唯一打入前三名的城市。台中市政府對此表示，會繼續努力，讓台中更宜居、友善、更適合旅遊，歡迎更多國際友人到訪台中，體會台中的人情味。

HomeAway 是發跡於美國德州奧斯丁的世界領先度假房屋網站，在全球擁有超過兩百萬個住房地點，屬於Expedia公司家族品牌的一員。HomeAway日前公布2018趨勢報告，以2017年的數據進行分析，內容包括2017年台灣團體及家族旅遊最熱門的景點及今年預計人氣飛漲的地點等，一窺台灣旅客最愛的旅遊景點。其中，2017熱門景點包括日本大阪、香港及日本京都，今年預計人氣飛漲的地點前三名則分別為菲律賓的宿霧、日本札幌與台灣的台中。

市府表示，台中擁有豐富的歷史遺產與美麗的自然景致，堪稱遠離擁擠首都的最佳選擇。另外，更有物美價廉的小吃及便利的商業圈，這些都是使台中漸漸成為深受國人喜愛之新興觀光地的條件。

台中繼進入「全球百大旅遊目的地城市」後，這次再度受知名全球度假房屋網站肯定，為吸引更多人來台中旅遊，市府積極發展觀光，推動「中進中出」觀光旅遊模式，不僅促成清泉崗機場升格台中國際機場，也積極宣傳高美濕地、谷關溫泉等知名景點，並舉辦多項活動，如國際踩舞祭、花都藝術季、爵士音樂節等，要吸引更多人造訪台中。

此外，市府並推動舊城新生計畫，成功整治柳川及綠川，兩條河川現在都擁有美麗的親水河岸，其中，柳川現正舉辦「創意藝術光景展覽」，展出浪漫鬱金香、玫瑰花海、七彩愛心樹等光景藝術，展期至3月4日；綠川則正進行「綠川創意藝術光景展」，設置幸福光球、紫藤廊道、蒲公英及優悠水母等創意藝術光景，展期至4月8日，成為台灣熱門的打卡景點。

市府指出，今年11月3日至明年4月24日台中世界花博即將登場，預期將再吸引大量國內外觀光人潮來到台中，透過花博將台中行銷至國際。HomeAway完整報告可上網 查閱。