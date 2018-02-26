珍藏台灣之美！ 福衛5號拍攝台灣全島無雲影像將免費送

福衛五號所拍攝的全台灣全國無雲影像美翻，太空中心決定免費贈送國民，讓大家一同珍藏台灣的美。（圖片來源：國研院）

2018-02-26 17:35

〔即時新聞／綜合報導〕台灣第一顆自主研發的高解析度光學遙測衛星「福爾摩沙衛星五號（福衛五號）」，拍攝全台灣全國無雲影像十分清晰，去年傳出「失能」的謠言不攻自破，國家太空中心今天表示，正在計畫把市價約新台幣20萬元至30萬元不等的全島圖，免費發送給民眾，而圖中軍事基地等敏感區域都已經做特殊處理，不會有國安資訊外洩問題。

總統蔡英文週五（23日）接見福衛五號團隊，科技部長陳良基當日贈送小英一幅由福衛五號拍攝影像拼接而成的台灣全島無雲影像。

國研院太空中心團隊進一步表示，目前福衛五號運行於高度720公里的太陽同步軌道，約99分鐘繞行地球一週，每2日通過台灣一次，科技部國家實驗研究院國家太空中心克服天候及福衛五號移焦問題，在短短3個月就拍攝完成一整個台灣。

由於不少民眾想要珍藏這幅台灣無雲圖，據《中央社》報導，太空中心副主任余憲政今（26）日表示，相關電子檔已經放在國研院網站上供免費下載，收藏版最大可輸出為A3尺寸。

而在市場行情價來說，福五拍攝一張台灣全島地圖市價約新台幣20萬元至30萬元不等，且平時也不會對外公布，這次機會難得，就是想把福衛五號的成功分享給國人。

而實體海報部分，正在研擬印製數量及大小，由於原始圖不小，所以可能會以縮小版海報方式呈現，並免費贈送。