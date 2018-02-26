南市今起施工大停水 水公司回應為何不設臨管

2018-02-26 16:28

〔記者王俊忠／台南報導〕今天上午8點起台南市16區開始大規模停水47小時，許多餐飲店被迫停業兩天，也有兩所私立大學停課兩天。有網友上網質疑自來水公司為何不設臨時管線，常為施工搞到停水？

水公司第六區管理處長李丁來與副處長黃義誠說明，因為這次施工管線口徑為2000mm，停水施工改接影響總共47小時，如埋設2000mm臨時管線，不僅耗費龐大，且施工期超過停水影響期，而施工位置難覓且施工完成後又要拆除、浪費公帑，因此仍以目前處理方式較合經濟效益及時效。

水公司發布此次春節後大規模停水訊息，民眾紛在網路社群發文提醒各地臨時取水點，同時在家利用浴缸、各式水桶器具儲水備用，希望能安度近兩天的停水期。許多用水量大的餐飲業者也透過網路宣布停業兩天。

1位網友質疑施工都要搞到台南市停水，為何不設雙軌管線或臨時管線？如此不但可做好供水管線相關工程，也能利用第二管線或臨時管來供水，不必常因施工搞到都要停水。

水公司六區處說明，此次停水改接點是在目前已施設完成複線（一條是增設的2400mm，另一條是原有2000mm）之上游端，影響範圍才會較大。水公司正積極辦理南化-左鎮複線工程（2400mm）計畫，預定埋設2400至3000mm管線16.178公里，總投資近41.89億元，預定在113年完成，屆時就可達到複線備援功能。

昨下午近2點半，南市北區公園北路1處民宅傳出冒煙火災，警、消人員趕到發現是屋內抽水馬達空轉乾燒冒出陣陣濃煙，消防員即關閉馬達開關、出水撲滅火勢，因屋內無人，幸無人員傷亡。消防局再提醒民眾停水期間一定要關閉抽水馬達開關，避免空轉引發火災。