高雄跳蛙式公車上路 高餐旅首發、省8分鐘

2018-02-26 16:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為鼓勵學生多搭公車，高雄市首度推出「跳蛙式公車」，交通局與高餐旅合作，今天起規劃紅1B公車採用跳蛙方式，直捷往返校內與小港轉運站，中途停靠站少了16站，時間減少8分鐘。

雙北及台中市這兩年已陸續推出跳蛙式公車，採取逢「大站」才停的方式，等於是直達公車，高雄市今天也正式上路。

東南客運紅1B原行駛路線，由國立高雄餐旅大學出發到小港轉運站，中途因繞經社區，共停靠22站，行駛時間約18至20分鐘，不少學生反映繞太遠，寧願騎機車上下學。

為改善大專院校學生騎乘機車肇事率偏高的情形，交通局從今天開學日起，規劃紅1B公車採用跳蛙方式，返校內與小港轉運站（捷運小港站）之間，停靠站從22站大幅減少到8站，行駛時間從18至20分鐘縮短到12分鐘。

首發車下午從高餐旅校園出發，劉姓同學說：「一下子可以省下快10分鐘，而且直達校園，安全又方便」。

交通局長陳勁甫表示，紅1B跳蛙式公車從高餐旅行政大樓前發車，行經後門「學明社區」站，提供宿舍區學生接駁服務後，駛往「小港捷運站」，減少原公車繞駛社區路線及免去塞車情形。

配合學生通學及返回宿舍需求，紅1B跳蛙式公車平日行駛11車次，假日9車次，尖峰時段僅需12分鐘，快速且安全。