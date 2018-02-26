謝金河PO影片暗褒川普赤子心 網友打臉：影片是假的...

2018-02-26 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕財信傳媒董事長謝金河常常在臉書發文與網友互動，但今（9）日他在臉書PO出一段美國總統川普與孩童互動歡樂的影片，並說：「你看不到的另一面川普」，留言內容也透露欣賞川普童心未泯的模樣，但網友直接表示：「這個川普是假的」。

影片中川普先是在教室內與眾多兒童大玩韻律球，坐在球上瘋狂彈跳，與孩子大搶玩具，玩得不亦樂乎，此時副手彭斯走進來示意川普「可以了」，便請他從球上起來，不料川普開始鬧脾氣，顯然還沒玩夠，最後被拖出門外，教室內小孩全都傻眼。

謝金河在臉書分享這段影片，並表示：「川普上任一年多，正反兩面評價都很極端，他是個大喇喇的人，說話也很直白，有人恨死他，也有人很喜歡他，這段影片是川普跟著兒童搶玩具，連副總統彭斯也加入戰局！」

但其實，這段影片中的正副美國總統，並不是本尊，而是美國喜劇電視頻道「Comedy Central」請人假扮KUSO的節目內容。

不少網友留言：「這是模仿川普的搞笑秀，不是真的影片....」、「董事長，這是kuso的節目唷！而且刻意凸顯他的無賴/無趣/無理的態度唷！」、「社長，是否查證一下？」、「單純是搞笑模仿秀」，針對網友吐槽，謝金河本人則回應：「我無法查證！看看開心就好！」