怕搶不到衛生紙？ 行政院「衛生紙專區」要上線啦！

針對近期衛生紙搶購現象，未來行政院官網會設置「衛生紙專區」，彙整各部會了解衛生紙的最新消息提供民眾參考。（資料照）

2018-02-26 16:16

〔即時新聞／綜合報導〕傳衛生紙將於3月中漲價，引發民眾到各賣場大舉搶購，行政院消保處指出，各大賣場仍有存貨，價格也和先前相同，並沒有觀察到哄抬價格的情況，且未來行政院官網會設置「衛生紙專區」，彙整各部會了解衛生紙的最新消息，提供民眾參考。

根據《蘋果日報》報導，消保處表示，今天消保官到大台北地區六大量販店針對架上衛生紙陳列、販售價格及倉庫庫存狀況進行了解，發現多數賣場架上仍有提供平板、捲筒及抽取式多款式衛生紙，倉庫也都還有庫存。針對價格部分，消保處表示目前價格沒有明顯異動，業者也承諾會持續原先排定的促銷檔期，假如業者沒有依照原先公布促銷價格販售，會有廣告不實之嫌，將依照相關法規查處。

消保處處長劉清芳指出，未來行政院官網會設置「衛生紙專區」，將各部會掌握衛生紙的相關資訊讓民眾參考，另外針對傳出衛生紙三月中旬就會漲價，消保處表示確切漲價日期、漲價品項、漲價幅度都還在議定中，目前沒有確定答案，也不一定在三月中會漲，不過也許業者近期會有不同策略，消保處會隨時掌握資訊並移送公平會調查。