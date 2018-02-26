後生添手團打造浪漫台三線 獅潭義民廟設站

2018-02-26 15:43

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕行政院客家委員會及苗栗縣政府為持續推動客家深度文化體驗，打造浪漫台三線，繼去年於苗栗縣三灣鄉新安工坊設立後生添手團，今早再於獅潭鄉義民廟增設第二座駐地工作站，盼結合獅潭、三灣兩地資源，建立深度文化旅遊體驗及在地農特產行銷，讓更多遊客及居民深入了解當地文化。

獅潭鄉長謝春梅表示，獅潭鄉義民廟為當地客庄聚落生活與信仰中心，苗縣府規劃作為三灣銅鏡新安工坊工作站向外衍生的實驗場域，希望藉由青年團隊進駐後，將創意注入老舊社區，為逐漸邁入高齡化的城鄉帶來新的活水。

後生添手團計劃由青年進駐社區後，舉辦公民會議，與在地耆老、居民討論地方特色及需求，打造深度文化旅遊路線。苗縣府文化觀光局副局長詹彩蘋表示，獅潭工作站設立後，未來可串聯三灣，兩鄉共推深度文化旅遊諮詢平台，並結合在地業者進行農特產行銷。

未來添手團也擬推出四大特色旅遊路線，分別為「繞山花行腳-藍色小屋、仙山生態教育農園」：結合獅潭山林尋秘、客家農村生活導覽及體驗客家戲曲表演、「獵遊蠶豆茶」：結合泉明蠶寶寶生態教育農場、「漫步在地情」：結合獅潭草莓、汶水老街茶壽、豬肝膽及大坡塘客家農莊體驗藍染、「薪柑寶貝銅遊趣」：結合銅鏡社區大碗泡茶、桔品DIY、探索小銅鑼圈紅磚古厝街區，導入三灣鄉、獅潭鄉客庄聚落文化、農特產業導入三灣、獅潭兩地客庄聚落文化、農特產業，以體驗之旅讓遊客了解在地特色。