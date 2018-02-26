點亮台江 大廟興學平安燈會元宵登場

大廟興學平安燈會，從四百多件參賽作品中，評選出一百多件獎作品參與展出。（記者蔡文居攝）

2018-02-26 15:43

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安南區海尾朝皇宮結合社大台江分校、轄內的中小學，將於元宵節（3月2日）晚上舉辦「點亮台江，大廟興學平安燈會」，共展出100多件作品，展期長達四個月，一直至6月底。

當天社大台江分校南管、薩克斯風等班級師生也將共襄盛舉，舉行台江元宵音樂會，由師生接力演出；大廟興學志工隊的婆婆媽媽們，則現場煮平安湯圓、烤年糕，邀請參與彩繪平安燈的師生，一起來朝皇宮共祈戊戌年，平安幸福。

海尾朝皇宮今天與安南國中、海東國小、大港國小、長安國小等校長，以及得獎的燈王作品小朋友，舉行「點亮台江─大廟興學平安燈會」記者會。

海尾朝皇宮主委吳進池表示，為陪伴台江在地學生，認識台江歷史文化，每年都會以台江文化為主題，舉辦「點亮台江」，彩繪大廟興學平安燈活動，鼓勵在地學生以繪畫藝術，共同畫出台江之美。廟方特別在去年文化建醮時，以台江文化、大道公、文化建醮為主題，舉辦彩繪平安燈競賽，從400多件參賽作品中，評選出100多件作品展出。

社大台江分校執行長吳茂成說，今年這些彩繪花燈作品都是在地國中小學同學，以台江文化建醮故事為主題，進行彩繪，結合台江傳統民俗文化，在元宵上元節，點燈祈天官賜福，開創台江大廟在地燈會新風氣，鄉親可以在家鄉共慶元宵上元節燈會，大廟興學南管班、薩克斯風班師生，也共襄盛舉，舉辦台江元宵音樂會，歡迎老中青三代一起重回村廟，元宵節一起來朝皇宮賞燈。