求職被譏「連螺絲起子都不會拿」 他用4個榜首回敬

應徵曾被嫌棄，許曉鋒不氣餒，包辦4榜首。（記者洪臣宏翻攝）

2018-02-26 15:49

〔記者洪臣宏／高雄報導〕許曉鋒到工廠應徵，曾被嫌棄「連螺絲起子都不會拿」，發憤圖強獨攬工業安全類科全國高考、普考及工業安全技師、工礦衛生技師4大榜首。護理系2技新生莊憶瑩因阿公生病體認護理重要性，苦讀奪下護理師國考榜首。

許曉鋒高職畢業求職曾碰壁，決定進入輔英科大職業安全衛生系唸二技，2年來不僅拿下50張證照，成了「證照達人」，去年畢業時個人包辦了4個榜首，薪水跳上60K，同事看到他奮鬥過程，曾留言給他「你終於證明了一件事，學歷不代表實力。」

他後來進入桃園市勞檢處，去年10月調到高雄市勞檢處，希望善盡保護勞工的職人本分。

國中成績平平的莊憶瑩，原就讀輔英五專護理科，今年直升護理系二技產學攜手專班。她說，就讀專三時因阿公生病，領悟到學好護理可以照顧家人，從此專心苦讀，甚至要國考時，放棄最愛的韓劇。

莊憶瑩有位雙胞胎姊姊莊憶萱，同校不同班，同樣考上護理師，莊憶瑩就讀二技日間部，姊姊讀二技進修部，白天上班。

莊憶瑩說，雙胞胎到醫院實習趣事一籮筐，醫師、學姊或病人常常認錯人。

印象最深刻的是在產房第一次看到新生命誕生，那股難以言喻的感動仍在心中縈繞不去，也更堅定成為「南丁格爾」的使命。