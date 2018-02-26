中網媒發文讚台灣服務業發達 連網民也一面倒肯定

中國一家財經自媒體日前發文，稱讚台灣服務業的發達。圖為台灣的24小時超商。（資料照）

2018-02-26 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國一家財經自媒體日前在網路發文，對比台灣與中國的服務業，並稱讚台灣服務業的發達。這則文章在中國引來熱烈討論，中國網民更是一面倒肯定台灣服務業。

綜合報導指出，中國財經自媒體「地氣財經」日前在社群網站貼出一篇文章，探討台灣的服務業為何異常發達。文中提到台灣是一個充分競爭的市場，因此企業為了生存被迫創新，像是台灣業者在製酒時也會在包裝下工夫，將瓶子做成藝術品。有的台灣業者則會將烘焙工廠重新裝修、開闢參觀通道，進而開發成工業觀光旅遊。

文章也對中國進行檢討，雖然中國服務業的發展是大勢所趨，但因為市場太大、競爭不充分，所以發展相對緩慢，「無論是服務業本身，還是製造業的服務環節，都有改善提升的空間。」在中國醫院看個感冒需要大半天，去餐廳吃飯有時等1小時都還沒上菜，或是搭飛機出差卻被延誤數小時。該文章建議，其實中國服務業可以引進製造業管理的思維，來提升服務業的品質。

許多中國網民看到這篇文章後都大讚台灣的服務業，「剛去台灣旅行，服務業確實很不錯」、「我們若不想被追上，必須更努力才行」、「台灣人民普及教育的時間比中國早得太多」。