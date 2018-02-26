鬧元宵 六堆尖炮城搶10萬獎金

今年六堆尖炮城活動將從3月2日起展開，活動主場在3月3日屏東運動公園登場。（記者邱芷柔攝）

2018-02-26 14:22

〔記者邱芷柔／屏東報導〕客庄12大節慶之一的「六堆祈福尖炮城」系列活動將從3月2日起展開，獎金高達10萬元的雲霄尖炮城，吸引了超過150組隊伍報名，今年活動也將首度挑戰百人「跌三烏」，邀民眾感受客家傳統博弈的熱鬧年味。

屏東縣政府客務處長陳麗萍說，參賽者將三枚錢幣置於手背，向上拋投後若三枚錢幣都落在陽面（人頭圖）就是三烏，今年將首次舉辦百人跌三烏競賽，包括成人組與兒童組，開放現場報名，民眾試手氣還有機會贏得千元獎金。

縣長潘孟安表示，六堆祈福尖炮城起源於客家族群齊心捍衛家園的傳統，在六堆客庄流傳百年未曾中斷，是六堆最具代表的活動之一，縣府以系列活動融入客庄作福、祈福、祭祀伯公等習俗，希望讓更多民眾親近並體驗客家文化。

陳麗萍也表示，今年的尖炮城系列活動除了延續過去的精彩賽事活動，也首次邀請了在地舞蹈團體「可可堂街舞團」為客庄尖炮城設計舞蹈，吸引更多年輕人目光，3月2、3日將在萬巒鄉五溝社區進行傳統尖炮城，3月3日在縣立運動公園則有主場活動，3月7日全國客家日當天，則在五溝國小舉辦樂活屏東慶天穿，活動詳情可至六堆祈福尖炮城官網查詢http://www.hkjpc.com.tw。