3日賣近500萬包衛生紙 網購業者：今起陸續補貨

2018-02-26 14:08

〔記者陳炳宏／台北報導〕針對上週五（23日）國內衛生紙大廠宣布3月中將陸續調漲10%至30%不等，引發全台民眾掀起一波囤貨熱潮，PChome24h購物指出，統計近3日共賣出近5萬箱衛生紙，72小時內就售出近5百萬包衛生紙，銷量相較1月同期暴增了22倍，光24日的單日銷量更達近3萬箱，平均每3秒就賣1箱，導致站上目前有超過95%的商品都掛上售完待補，不過預計今天起將陸續補貨上架。

據PChome24h購物觀察，站上自23日下午即湧現衛生紙採購潮，逾95%的消費者都選擇一次購買6到8串以上、總計72到144包的箱購規格，其中24日達搶購高峰，全站不分大小品牌，包含舒潔、春風、五月花、倍潔雅、得意等，有超過95%的在庫貨量全數銷售一空。

除了家用抽取衛生紙賣光，甚至連廚房用紙巾、餐飲業用的餐巾紙也所剩不多，PChome24h購物指出，相較於2017全年的銷售高點－雙11、雙12，創下單日賣出上萬箱的可觀紀錄，當時僅有部分主打折扣優惠的商品出現缺貨的情形，整體來說仍有相當充裕的貨量可供消費者選購，但此回消費者是不論有沒有促銷、什麼品牌、哪種規格，只要看到有貨可買的衛生紙，通通先搜刮再說，搶購狀況前所未見、相當驚人。

PChome24h購物公關邱巾玲進一步指出，站上衛生紙平時的單日銷量約為上千箱左右，但上週五消費者聽聞漲價消息後，即出現爆量銷售的驚人盛況，統計近3日共賣出近5萬箱衛生紙，今天起將陸續補貨上架。