花在彰化迎百萬遊客 縣府歡喜送機車

「花在彰化」迎春活動，喜迎第100萬遊客，幸運兒曾賜啟（右2）獲贈電動機車。（記者陳冠備攝）

2018-02-26 14:10

〔記者陳冠備／彰化報導〕「2018花在彰化」迎春活動，今年結合夜間燈會在溪州公園舉行，連日來遊客絡繹不斷，今日早上開園一小時迎來第100萬人次遊客，彰化縣政府農業處黃碧海特別在入口處迎接這名百萬幸運兒，當場送上電動機車等大禮。百萬賓客是來自員林市的曾賜啟，他與太太趙麗月是溪州公園的常客，今天是第10次造訪，沒想到得到大獎，覺得是十全十美好兆頭。

彰化縣政府在溪州公園延續舉辦15年的「花在彰化」系列活動，今年配合縣長魏明谷發展「夜的經濟」與「夜的觀光」，首度結合彰化燈會，將活動從農曆大年初1起到16日、白天延伸到夜間，此舉獲得不少好評，至今日（初十一）遊園人次已經破百萬，可望再度蟬聯全國春節旅遊單一景點人氣王。

黃碧海表示，為正確統計人數，今年特地在入口處裝設多支人頭辨識器攝影機統計，從初一到初五，每日都有平均近15萬人次入園，今日早上近10點時百萬人次倒數60位時就已在入口處人工計數等候，約10點2分，64歲的曾賜啟正式成為第100萬人次遊客，縣府當場頒發價值3萬多元的電動機車一部。

曾賜啟表示，連續多年都會來溪州公園走春，樂見這裡維護越來越漂亮，不過因為身體因素，還未夜間入園賞燈會，得成為百萬遊客很幸運，因為剛好是第10次來參觀，剛好十全十美，很開心有好運。

百萬賓客曾賜啟（中）與太太趙麗月是溪州公園的常客。（記者陳冠備攝）

為正確統計人次，入手處裝設人頭辨識器攝影機。（記者陳冠備攝）

「花在彰化」活動在溪州公園舉行。（記者陳冠備攝）